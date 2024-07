Basket | Nba Debutto Bronny James in maglia Lakers al California Classic

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Per il figlio di LeBron 4 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 22 minuti SAN FRANCISCO (USA) - Quattro punti con 2/9 dal campo, 2 rimbalzi, due assist e una palla recuperata in 22 minuti: inizia così l'avventura in Nba di, il figlio di LeBron, che ha fatto il suoinal .