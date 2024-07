Auto contro un muro bimba di 3 anni morta in un incidente a Villabate Palermo | guidava il padre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono ancora sconosciute le cause dell’in cui la scorsa notte èAurora, tre. Siamo a, comune alle porte di. La bambina viaggiava sull’guidata dal, una Polo Volkswagen, che è finitaunin via Natta. L’uomo è illeso così come la madre della vittima e il fratellino gemello che erano a bordo. Sul caso indagano i carabinier: la dinamica è ancora tutta da chiarire. Notizia in aggiornamento .