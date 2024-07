Attal | domani presenterò le dimissioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 luglio 2024) 21.35 "Siamo nuovamente in gioco. Essere il primo ministro è stato un onore.le mieal Presidente anche se non c'è una maggioranza assoluta". Così il premier francese,. "Non abbiamo mai tradito i nostri valori. Dobbiamo agire per la sicurezza e riprendere il bandolo della matassa. Non vogliamo sottometterci agli estremismi".