Atletica oggi in tv orari Diamond League Parigi 2024 | programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)domenica 7 luglio torna in scena la, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Appuntamento imperdibile allo Stadio Charlety di, la città che tra meno di tre settimane accoglierà le Olimpiadi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, dove tante stelle del panorama mondiale si fronteggeranno a viso aperto e scalderanno i motori proprio in vista dei Giochi. Non si prova l’impianto della rassegna a cinque cerchi, ovvero lo Stade de France. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 14.35 Riflettori puntati su due fuoriclasse acclarati, che andranno a caccia del record del mondo: Armand Duplantis attaccherà i 6.25 metri nel salto con l’asta e Faith Kipyegon proverà a migliorare il 3:49.