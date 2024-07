Argentina-Canada oggi in tv | data orario e diretta streaming Copa America 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la prima semifinale di. I campioni del mondo, dopo aver rischiato grosso ai quarti di finale contro l’Ecuador, superato ai rigori grazie alle parate di uno strepitoso Dibu Martinez, vogliono bissare il successo ottenuto contro i nordni nella fase a gironi. Nonostante i favori del pronostico, però, è vietato sottovalutare gli avversari., come seguire il match La compagine nordna, dal suo canto, è consapevole di trovare davanti ad uno scoglio quasi insormontabile, ma ha intenzione di fare di tutto per provare compiere un’impresa sportiva. La partita andrà in scena alle ore 2:00 di mercoledì 10 luglio e sarà trasmessa intv in chiaro su Sportitalia, mentre losarà affidato al sito e all’appa della medesima emittente.