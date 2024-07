Antisemitismo | Foti FdI ' Schlein non condanna Parodi complice o interessata?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Prima ancora della Commissione straordinaria sull'presieduta dalla senatrice Segre, delle vergognose parole di Cecilia, attivista pro-Palestina ospite degli eventi dei giovani del Pd che vorrebbe gli ebrei impiccati per sputarci sopra, abbiamo atteso invano, almeno fino ad ora, che della vicenda si occupasse, battendo un colpo, Elly". Lo dice Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Un'iniziativa che la segretaria del PD avrebbe dovuto subito assumere, essendo la stessa sempre in prima fila quando si tratta di fare la morale ai suoi avversari, salvo poi chiudersi in un assordante silenzio quando dovrebbe farla ai suoi compagni di viaggio -prosegue-. Del resto, appare grave che lanon si sia mai adoperata, in questi mesi, perre un dilagantedi sinistra atteso che nella maggiore parte delle manifestazioni pro Palestina si levano slogan antisemiti e si dà fuoco, spesso e volentieri, alle bandiere di Israele".