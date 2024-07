Animali al circo | la storia dell' elefante Raju e perché il governo italiano li deve proibire

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2024) Festeggia 10 anni di ritrovata libertà dagli spettacoli e dalla prigionia l'indiano che pianse quando gli tolsero le catene, diventando il simboloa lotta contro i cerchi conche ora in India non esistono più. E tra pochi giorni potrebbe essere lo stesso anche in Italia (c'è una petizione da firmare).