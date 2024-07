Amichevoli Genoa precampionato 2024 2025 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Tutto pronto per ildeldi Alberto Gilardino. L’allenatore ha rinnovato il suo contratto firmando un biennale dopo l’ottimo campionato che ha visto i rossoblù, neopromossi, rimanere sempre distanti dai bassifondi della classifica di Serie A. Ilsi godrà il fresco della Val di Fassa e sarà in ritiro a Moena dal 13 al 26 luglio. Una buona occasione per prepararsi al meglio e far integrare i volti nuovi e i giovani della primavera. E c’è ovviamente curiosità per vedere all’opera la squadra nelle primeestive. Dai test contro le formazioni locali, fino agli impegni più difficili con squadre come Venezia e Mantova, Sportface.it vi offrirà le informazioni legate alle date, aglie alla copertura televisiva degli eventi.