Al Gazometro dal 5 al 7 luglio - Eni Main Partner per il settimo anno consecutivo

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Visual, digital, culture. Recita così il payoff della settima edizione di Videocittà, il Festival che si definisce un “osservatorio audiovisivo aperto e innovativo”, a Roma dal 5 al 7. L'evento dedicato all'audiovisivo e al digitale ideato dal presidente di Anica Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Francesco Dobrovich si svolge presso ildi Roma, la più grande area di archeologia industriale d'Europa. Videocittà 2024, con 20mila presenze nella passata edizione, propone proiezioni, AV performance, talk formativi e divulgativi, installazioni monumentali e immersive. Non solo, videomapping e videoarte caratterizzeril quartiere Ostiense della Capitale. Tema scelto per questa edizione 2024: la Galassia, in linea con la quadrilogia sulla transizione digitale ed ecologica.