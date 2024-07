Abbonamenti Napoli | bene ma non benissimo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl costo della vita aumenta, allo stadio non ci devi andare per forza, sono solo 20 euro a partita: vi prego, evitiamoci queste banalità. Incontestabili, ma appunto banali. Il calcio non è una priorità, lo sappiamo tutti, eppure ognuno di noi dedica a questa cosa teoricamente non essenziale tempo e risorse. Il calcio non è essenziale però passiamo la giornata a parlare di pallone e la vita a riempire quelle gradinate. Non essenziale quindi, ma di una certa rilevanza nelle nostre esistenze. Tutto aumenta in questo paese – stipendi esclusi – e aumenta perciò anche l’abbonamento del. Certo, il costo non cresce in termini assoluti, ma l’anno scorso con 430 euro mi sono assicurato il biglietto per le 19 partite di campionato, le tre del girone di Champions e un turno di Coppa Italia.