A Silverstone vittoria n 104 in carriera per Lewis che non saliva sul gradino più alto del podio dal GP dell’Arabia Saudita 2021

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 7 luglio 2024) Il ReHamilton è tornato. Il campione britannico vince per la nona volta inil Gp di(successo numero 104 in) riuscendo a tenere dietro negli ultimi giri Max Verstappen, e Lando Norris, superato con un intelligente cambio di gomme con un giro d’anticipo rispetto al pilota della McLaren. Il campione mancava l’appuntamento dal GP di Arabia. Quarto posto per Piastri davanti a Sainz, sesto Hulkenberg. Male Leclerc, che chiude 14°. Ritiratosi per problemi idraulici George Russell, che era partito in pole position.