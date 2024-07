5 Luglio 2024 – In Iran verso la vittoria il riformatore Massoud Pezeshkian

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 7 luglio 2024), il candidato riformista alle elezioni presidenziali dell’, è in vantaggio rispetto al rivale ultraconservatore, Saeed Jalili, in diverse citta’, tra cui la capitale Teheran. “Ho concluso i miei colloqui a Mosca con il presidente Putin. Il mio obiettivo era aprire i canali di comunicazione diretta e avviare un dialogo sulla strada più brevela pace. Missione compiuta! Da lunedì andrò avanti” con il lavoro. Ad affermarlo il premier ungherese Viktor Orban. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump prende le distanze da ‘Project 2025’, il piano pubblicato nell’aprile dallo scorso anno da Heritage Foundation, un think tank conservatore di Washington considerato vicino al tycoon. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito la sua determinazione a portare avanti la sua campagna per la rielezione, dopo i dubbi sulla sua possibilita’ di vincere contro Donald Trump emersi a seguito del dibattito della settimana scorsa ad Atlanta.