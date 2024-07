4 Luglio 2024 – Vittoria schiacciante dei laburisti nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 7 luglio 2024) Il principale partito di opposizione laburista delsembra destinato a unaalle elezioni, secondo gli exit poll, ponendo fine a 14 anni di governo conservatore di destra. Il sondaggio per le emittenti britanniche ha suggerito che idi centro-sinistra avrebbero conquistato 410 seggi nella Camera dei Comuni da 650 posti, mentre i Tories (conservatori) ne avrebbero ottenuti solo 131. Durante l’incontro avuto alla Casa Bianca mercoledì con i governatori democratici, il presidente Usa Joe Biden ha detto che parte del suo piano è di non programmare più eventi dopo le 20 in modo da poter dormire di più. Emmanuel Macron potrebbe essere costretto ad appoggiare “l’alleanza di tutte le destre” se non ci sarà una maggioranza assoluta all’Assemblea alla fine delle elezioni legislative, perchè “il suo posto” di presidente è in gioco, ha detto il leader di Insoumis Jean-Luc Melenchon.