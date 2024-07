Zielinski Inter ecco il COMUNICATO UFFICIALE sul nuovo centrocampista nerazzurro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024)il suo trasferimento a parametro zero! L’ANNUNCIO e ildella società nerazzurra Dopo aver depositato il suo contratto in lega, il calciomercatoufficializza l’acquisto di Piotrcon un. Ilpolacco arriva a parametro zero, dopo aver concluso il proprio contratto col Napoli. LA NOTA La Bassa Slesia è una regione di .