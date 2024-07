Wimbledon Musetti trova l’astro nascente francese Mpetshi Perricard | c’è un lottato precedente recente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Approda alla seconda settimana del torneo diLorenzo, che si qualifica per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile, dove affronterà, lunedì prossimo, il lucky loser transalpino Giovanni. Il numero 25 del seeding ha affrontato una sola volta in carriera il tennista, ma ilè freschissimo: i due si sono affrontati, infatti, meno di un mese fa sull’erba outdoor di Stoccarda, ai sedicesimi, dove a spuntarla fu, al termine di una lotta serratissima, l’azzurro, vittorioso per 7-6 (9) 7-6 (9). Ilsta scalando il ranking ATP: il ventenne si attesta al numero 58 ATP ed è in rapida ascesa, soprattutto se pensiamo al fatto che solo poche settimane fa, alla chiusura delle iscrizioni di, non aveva la classifica per entrare direttamente in tabellone.