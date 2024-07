Wimbledon 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Iled ildi, terzo Slam della stagione in programma da lunedì 1 a domenica 14 luglio. Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova sono i due campioni in carica che proveranno a difendere i rispettivi titoli, ma non sarà facile. Nel tabellone maschile sarà infatti Jannik Sinner la testa di serie numero uno, con Novak Djokovic numero 2 e il detentore del titolo solamente terzo giocatore del seeding. In campo femminile Iga Swiatek e Coco Gauff guidano un seeding che vede poi Sabalenka e Rybakina a inseguire. Tra le possibili outsider la campionessa in carica, ma anche la nostra Jasmine Paolini n°7 del mondo. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TVDOPPIO Ilcomplessivo ditoccherà la cifra di 58.