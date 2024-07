Weekend con piogge al nord e sole al sud Ma poi ritorna il grande caldo per tutti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - Primo fine settimana di luglio con tantoal centro-sud e temporali al. Ma il superè in arrivo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, presto si farà sentire l'anticiclone africano. Una saccatura in movimento "tra oggi e domani sull'Europa centro-occidentale lambendo il Mediterraneo, porterà un peggioramento delle condizioni meteo alItalia, cone temporali in arrivo già nel pomeriggio al-Ovest, specie sui settori alpini. A partire dalla serata e nel corso della giornata di domani - spiega il Cmi - il maltempo si estenderà su gran parte del, con fenomeni anche intensi e possibili localmente anche a carattere di nubifragio specie tra Piemonte e Lombardia. Mentre iltra oggi e domani verrà interessato da un cavetto d'onda portandoe temporali, le condizioni meteo si manterranno più stabili invece al Centro-Sud e sulle IMaggiori grazie alla protezione dell'alta pressione.