Volley femminile l’Italia vince gli Europei Under 22! Ribechi e compagnie travolgono la Serbia a Lecce

(Di sabato 6 luglio 2024)ha vinto gli22 di, sconfiggendo laper 3-0 (26-24; 25-18; 25-23) nella finale andata in scena al Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” a. La nostra Nazionale ha conquistato il titolo continentale di categoria per la seconda volta consecutiva, confermandosi ai massimi livelli internazionali con questo gruppo che lo scorso anno si mise al collo la medaglia d’argento ai Mondiali21. Le ragazze di coach Mencarelli sono state impeccabili nell’arco dell’intera settimana in Puglia,ndo i cinque incontri disputati e sconfiggendo tutte le avversarie di rango del torneo, ovvero Turchia, Polonia e. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Anna Adelusi (12 punti) e delle schiacciatrici Stella Nervini e Beatrice Gardini (11 punti a testa), sotto la regia di Chidera Eze e Valentina Bartolucci.