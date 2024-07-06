Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 12:30 (Di sabato 6 luglio 2024) Viabilità 6 LUGLIO 2024 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO TRA ANSE DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO TRA ANSE DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 10. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 09:30 - PREVISTA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI SPETTATORI. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA RALLETNAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. romadailynews
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