Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 6 luglio 2024)6 LUGLIOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO TRAFFICO REGOLARE INVICEDE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAPER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. PREVISTA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI SPETTATORI. CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VARIE VIE IN BASE ALL’AFFLUSSO DEI PARTECIAMENTI. DEVIAZIONI E LIMITAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS E SOSPESA LA FERMATA CIRCO MASSIMO DELLA METRO B IN CHIUSURA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, DALLE 21 DI OGGI ALLE 21 DI DOMANI.