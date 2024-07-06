Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 08:30 (Di sabato 6 luglio 2024) Viabilità 6 LUGLIO 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO TRAFFICO REGOLARE INVICEDE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA Regione PER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. PREVISTA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI SPETTATORI. CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VARIE VIE IN BASE ALL’AFFLUSSO DEI PARTECIAMENTI. DEVIAZIONI E LIMITAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS E SOSPESA LA FERMATA CIRCO MASSIMO DELLA METRO B IN CHIUSURA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, DALLE 21 DI OGGI ALLE 21 DI DOMANI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 07:30 - PREVISTA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI SPETTATORI. DEVIAZIONI E LIMITAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS E SOSPESA LA FERMATA CIRCO MASSIMO DELLA METRO B IN CHIUSURA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, DALLE 21 DI OGGI ALLE 21 DI DOMANI. CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VARIE VIE IN BASE ALL’AFFLUSSO DEI PARTECIAMENTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 20:30 - ORA UN MESSAGGIO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA E DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE ALTEZZA CERVETERI LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA E DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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