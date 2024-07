Venezia | i capolavori restaurati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è l’omaggio a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della nascita con La notte (1961), tra i film più belli di Michelangelo Antonioni. E c’è Ecce Bombo di Nanni Moretti (1978), diario post sessantottino e fallimentare del suo alter ego Michele Apicella: sono due dei titoli resi noti ieri dalla Biennale diper la selezione diClassici, sezione della Mostra del cinema (28 agosto - 7 settembre 2024) che a partire dal 2012 ha rimesso in circolazione film del passato, dando luce al lavoro degli archivi e dei restauri. AClassici Vittorio De Sica sarà ricordato a cinquant’anni dalla scomparsa con L’oro di Napoli del 1954; per i 100 anni della Columbia Pictures arrivano Il grande caldo di Fritz Lang e La signora del venerdì di Howard Hawks.