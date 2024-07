Vaccini | Magi +Eu ' emendamento Lega roba da medioevo pericolosissimo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Laha presentato unal Dl liste d'attesa per eliminare l'obbligo vaccinale. Unada, pericolosissima, che mostra il volto antiscientifico di questa destra che da anni, Meloni compresa, accarezza l'ideologia no-vax". Lo scrive sui social Riccardo, segretario di +Europa. "Si specula sulla salute dei bambini, soprattutto di quelli più fragili. La scelta di non vaccinare non riguarda infatti solo chi non si tutela con il vaccino, le campagne vaccinali sono fatte per creare immunità di gregge e proteggere tutti, in particolare le persone più indifese. Questo sì che vuol dire essere anti-italiani”, aggiunge. .