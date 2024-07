Vacanze 16 milioni di italiani in partenza a luglio | domani primo bollino rosso sulle strade

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono 16gliche hanno deciso di andare in vacanza a, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione delweek end del mese che segna tradizionalmente in Italia l’inizio delle grandi partenze. Non a caso, nella giornata di, è previsto anche ilstagionale secondo il piano viabilità sul traffico. Il mare si conferma la prima scelta come destinazione di vacanza, davanti a campagna e parchi naturali, con la vacanza green che si conferma obiettivo di tanti vacanzieri. Poi c’è la montagna, secondo Coldiretti/Ixe’, che precede le località d’arte. Un italiano su tre (32%) passerà lesenza allontanarsi dalla regione di residenza, ma c’è anche un 29% che punterà all’estero, con l’Europa che resta una delle mete preferite.