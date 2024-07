Un eventuale Governo Bardella revocherà l’uso delle armi francesi in Russia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 6 luglio 2024) Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (Rn), ha promesso che unimpedirà agli ucraini di usarea lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la. Inoltre, ostacolerà un possibile invio di soldatiin Ucraina. “Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non verranno inviate truppe in Ucraina” ha affermato Marine Le Pen in un’intervista alla Cnn. “L’ultima parola spetta al primo ministro”, ha aggiunto. Oltre a bloccare il potenziale dispiegamento di truppe in Ucraina – ipotizzato da Macron – Le Pen ha dichiarato alla Cnn che il permesso a Kiev di utilizzare all’interno dellamissili a lungo raggio forniti dalla Francia sarebbe revocato.