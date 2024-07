Ubriaco investe e uccide una 27enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 9.10 Alla guida dell'auto, con un alto tasso alcolemico, ha investito una donna di 27 anni,ndola sul colpo. E' accaduto a Camposano, in provincia di Napoli. Illese le due nipotine di 7 e 10 anni che passeggiavano assieme alla vittima. Sono in stato di shock. Il 26enne alla guida è stato arrestato per omicidio stradale e ora si trova ai domiciliari.