Ubriaco alla guida investe zia e nipotine uccidendo la donna

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI -, ha investito zia eche passeggiavano e ladi 27 anni è morta sul colpo. È accaduto a Camposano, nell'area nolana del Napoletano, nella tarda serata di ieri. Un 26enne incensuratodi una Suzuki Splash ha travolto in via Croce di San Nicola la giovane che camminava con ledi 7 e 10 anni, piombando alle loro spalle. Le bambine sono illese, mentre la giovaneè stata scagliata in un terreno oltre un muro alto un metro e mezzo. Iltore si è fermato e, quando sono arrivati i carabinieri, è stato accompagnato in ospedale dove al test il tasso alcolemico era di 1,7 g/l, più del triplo del consentito. Ora è ai domiciliari e deve rispondere di omicidio stradale. Lucia Passariello, la vittima, abitava proprio in via Croce San Nicola dove è stata investita: era sposata e aveva una bambina nata nel 2017.