Tutti contro Orbán | l’Ue vuole che la guerra non finisca mai

(Di sabato 6 luglio 2024) Quando erano Erdogan e Macron a volare a Mosca nessuno fiatava. Ora basta una missione al Cremlino del presidente magiaro per scatenare una crisi di nervi nel Vecchio continente. Ogni soluzione che non contempli le armi non è gradita a questa Europa. .