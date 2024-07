Triathlon Nicola Azzano approda in finale nella tappa di World Cup a Tiszaujvaros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)supera le semifinali ed accede all’ultimo atto delladellaCup 2024 discattata quest’oggi a, in Ungheria: l’unico azzurro in gara, infatti, centra il nono postoterza serie e rientra tra i 30 qualificati alladi domani.terza semimaschile, corsa su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa, l’azzurro del C.S. Carabinieri completa le proprie fatiche in 53’03”, centrando il nono posto, l’ultimo utile per la qualificazione diretta allasenza guardare i tempi di ripescaggio. Tra gli uomini (9 qualificati per ciascuna delle tre semifinali più 3 tempi di ripescaggio) le serie sono vinte dai padroni di casa magiari Csongor Lehmann e Gerg? Dobi e dallo statunitense John Reed, mentre tra le donne (14 qualificate per ciascuna delle due semifinali più 2 tempi di ripescaggio) le batterie vanno alle tedesche Marlene Gomez-Göggel ed Anabel Knoll.