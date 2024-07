Trenitalia | da stasera sciopero di 24 ore Traffico ferroviario

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio è indetto unonazionale del personale del Gruppo FS e Trenord, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di: • fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce; • fino alle ore 23:59 del giorno antecedente lostesso per i treni Regionali, In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.