Tour de France Girmay vince anche l’ottava tappa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – Secondo successo dialdeper Biniamche si è imposto in volata nel, la Semur-en-Auxois- Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km. Il corridore eritreo del team Intermarché-Wanty ha avuto la meglio in volata su Jasper Philipsen e Arnaud De Lie. Non cambia la classifica generale con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla con 33? di vantaggio su Remco Evenepoel. Domani la nona frazione prima del giorno di riposo, con partenza e arrivo a Troyes, per un totale di 199 chilometri. Laondulata di 183,4 chilometri fino a Colombey-les-Deux-Eglises – l’ex casa e luogo di riposo di Charles de Gaulle – sembrava fatta su misura per una fuga ma invece si è ridotta ad uno sprint ridotto su una pendenza fino al traguardo.