Tour de France 2024 | si ritira Mads Pedersen

(Di sabato 6 luglio 2024) L’ex campione del mondosi èto dalde. Il danese della Lidl Trek non è riuscito a recuperare dopo la caduta nella quinta tappa nella quale ha riportato un infortunio alla spalla, e ora guarda avanti ai prossimi obiettivi. È lui infatti è uno dei grandi favoriti per la vittoria nella gara olimpica su strada che si terrà a Parigi tra quattro settimane. “Il dolore e le contusioni non sono migliorati in questi giorni e la capacità di movimento della sua spalla sinistra è peggiorata. Così gli è impossibile guidare la bicicletta – ha fatto sapere la sua squadra -. Anche se le radiografie non avevano mostrato alcuna frattura, è stato deciso, da squadra e corridore, che la cosa migliore negli interessi difosse quello di fermarsi, in modo da poter sostenere esami più dettagliati e per dargli la possibilità del recupero necessario in vista dei prossimi obiettivi della sua estate e della parte finale della stagione“.