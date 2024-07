Torino Buongiorno al Napoli? Se parte ecco chi si contende la fascia da capitano granata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) In bilico il futuro di Alessandrocolvicina, Inter defilata, sei big in lizza per ladaQuella di Alessandro, non se lo augurano i tifosi del, rischia di diventare l’esperienza più breve di unnella storia del club. Il classe ‘99 infatti, .