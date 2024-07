Tennis | Wimbledon Musetti agli ottavi Comesana piegato in quattro set

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Per un posto nei quarti l'azzurro sfiderà il francese Mpetshi Perricard LONDRA (INGHILTERRA) - Lorenzoapprodadi finale di, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Club. In un match più volte sospeso per pioggia ilta li .