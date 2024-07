Temptation Island amata ex protagonista si espone a favore di Matteo Vitali | Spero che lui e Siria escano insieme

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 luglio 2024) Lo scorso giovedì, 4 luglio, è andata in onda la seconda puntata dell’undicesima edizione di, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso del secondo appuntamento abbiamo conosciuto meglio le dinamiche interne che hanno motivato la partecipazione al reality della coppia formata daPingo e. Il ragazzo, durante il primo pinnettu che lo riguardava, ha ascoltato un confessionale della fidanzata, che ha ammesso di volere di più dalla sua relazione.ha lamentato la mancanza di attenzioni da parte del suo fidanzato e confessato di non essere più sicura dell’amore che prova per. Dopo aver perso molto peso, la ragazza ha maturato maggiore consapevolezza di sé e del suo corpo.