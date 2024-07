Sport in tv oggi sabato 6 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Wimbledon propone il terzo turno con Lorenzo Musetti e Fabio Fognini in campo. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Germania per la MotoGP e qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1. Prosegue il Tour de France con una tappa da non sottovalutare, mentre gli Europei di calcio regalano i quarti di finale Inghilterra-Svizzera e Olanda-Austria. L’Italia affronterà la Lituania nella semifinale del Preolimpico di basket, mentre a Cuneo si disputano i Campionati Italiani di ginnastica artistica. Ampio spazio ai Test Match di rugby e ainternazionali di livello giovanile, come Italia-Turchia nella semifinale dei Mondiali Under 17 di basket e Italia-Serbia nella finale degli Europei Under 22 di volley femminile.