Sezze Esce per un corso di recupero e non si fa più sentire mamma dà l’allarme

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 6 luglio 2024)-La sera del 4 luglio a Latina, una signora classe 80 residente a(LT), segnalava presso la Stazione Carabinieri di Latina, l’allontanamento della figlia classe 2009, la quale alle ore 08.00 del predetto giorno era uscita dalla propria abitazione per recarsi a Latina per undi, senza fare rientro. Sono partite L'articoloper undie non si fa piùdàTemporeale Quotidiano. .