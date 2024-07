Scoperto a Cipro un tempio di 4mila anni fa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Luci e ombre che si rincorrono in una grande stanza buia, le lingue di fuoco di un braciere che illuminano giorno e notte la pietra liscia e scura di un colossale monolite.da una missione italiana, l'Erimi Archaeological Project dell'Università di Siena, riemerge aundifa allestito all'interno di un grande laboratorio per la produzione e la tintura di tessuti. "Il più antico spazio sacro mai ritrovato sull'isola", anticipa all'ANSA l'archeologo Luca Bombardieri, da quindicialla guida di questi scavi, svolti in collaborazione con il department of Antiquities of Cyprus e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Di fatto una sorta diprima del, un luogo per il sacro allestito all'interno dell'ambiente di lavoro, che accende una nuova luce sulla vita già straordinariamente articolata e "moderna" di questa comunità di artigiani vissuti quattro millenni prima di noi, giusto qualche secolo prima che sull'isola nel cuore del Mediterraneo nascessero le prime città.