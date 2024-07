Scende la pioggia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Non sempre le cose vanno come vorresti. La natura ci costringe a riflettere, a fermarci. Nonostante, infatti, con l’azione umana riusciamo a controllarne una buona parte, lei sta sempre lì a ricordarci di avere comunque il coltello dalla parte del manico. Avevo programmato un viaggio nelle Marche da settimane. Obiettivo: mettermi nei panni degli agricoltori per una giornata, trebbiando il grano duro nelle coltivazioni del Pastificio Agricolo Mancini. Le cose sono andate diversamente, perché lei, la Natura, ha deciso che quello no, non era il momento buono e ha pensato bene di mandare giù una bella quantità di. La bellezza di quei campi, delle colline marchigiane sotto e dopo laè qualcosa di incredibile, ma soprattutto mi ha costretto a farmi alcune domande.