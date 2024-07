Scappa dopo aver investito e ucciso un 16enne a Lentini grave un altro giovane

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 6 luglio 2024) Un sedicenne diè morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in paese. Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, stava percorrendo il tratto tra via Solferino e via Agnone quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato