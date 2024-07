Russell in pole a Silverstone davanti a Hamilton male le Ferrari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024)(GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS)- E’ di Georgelaposition del Gran Premio di Gran Bretagna, conquistata grazie al suo 1’25?819 fatto segnare tra le curve di. Niente da fare per l’altra Mercedes di Lewis, che mette la sua monoposto seconda a soli 171 millesimi dal suo compagno di squadra, precedendo comunque Lando Norris su McLaren, terzo in 1’26?030. Tre britannici nelle prime tre posizioni di partenza nel Gran Premio di casa, cosa mai accaduta. Solo settima posizione, invece, per ladi Carlos Sainz, distante quasi sette decimi dal tempo della, mentre sorprende la quarta piazza ottenuta dalla Red Bull di Max Verstappen, seguita in quinta dall’altra McLaren di Oscar Piastri. Sesto Nico Hulkenberg su una sorprendente Haas, mentre colgono l’ottavo e decimo tempo le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, con la Williams di Alexander Albon che chiude in nona posizione.