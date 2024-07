Rissa con bastonate alla Notte Rosa | diversi arresti a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 –, denunce, gomitate e calci ai poliziotti. E poi unasenza esclusione di colpi, con tanto die lancio di new jersey. Per il bilancio finale bisognerà aspettare la prossima settimana, ma intanto la, nella sua prima serata (quella di venerdì), ha fatto registrare più di un problema per le forze dell'ordine riminesi. Il primo arresto è scattato attorno alle 22. Le Volanti, durante un controllo, hanno fermato un'auto con a bordo cinque persone, tra cui un cittadino croato, che ha mostrato agli agenti una carta di identità che ha subito destato qualche perplessità tra le divise. Da un controllo più approfondito, è emerso che il documento era falso. Per questo motivo, l'uomo è stato dichiarato in arresto.