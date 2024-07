Rinnovo contratto | Gli aumenti stipendiali del 578% previsti non bastano e devono essere detassati I docenti precari sono il 20% rivedere reclutamento INTERVISTA a Giuseppe D’Aprile UIL

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 6 luglio 2024) “Ildeldeve innanzitutto tradursi nella volontà di mettere a sistema gli investimenti e il primo è quello sul personale”. In vista dell’emanazione delle Linee di indirizzo propedeutiche alScuola 2022-24,, segretario generale della Uil Scuola, mette le mani avanti: “La valorizzazione del personale – insiste – passa anche e soprattutto dal riconoscimento economico. Ma non cisolo i temi strettamente economici al centro delle preoccupazioni dei sindacati, sebbene l’erosione del potere d’acquisto dei salari causato dall’inflazione abbia reso oltremodo critica la situazione personale e familiare dei lavoratori della scuola, specie i tanti fuorisede, ma non solo loro. Citanti altri temi sul tappeto, non ultimi ilato e la formazione dei