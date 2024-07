Riccardo Milani | Calhanoglu e Barella sono insostituibili per l’Inter Per il prossimo campionato occhio a CONTE LUKAKU al Milan? Mi spiacerebbe ma mi consolerei pensando a una COSA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Il regista italianoha parlato della sua squadra del cuore,, e altri argomenti riguardanti il calcio italianoè uno dei più importanti registi del cinema italiano, nonché marito di Paola Cortellesi con la quale ha realizzato film come Benvenuto Presidente e Come un gatto in tangenziale. A La Gazzetta dello .