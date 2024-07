Prelievo Irpef chi sono i primatisti assoluti più tartassati d’Italia | la classifica della Cgia di Mestre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024)i residentiCittà metropolitana di Milano i contribuentipiù. Nel 2022 hanno versato all’erario un’imposta media sui redditi delle persone fisiche pari a 8.527 euro. Seguono i soggettidi Roma con 7.092, di Monza-Brianza con 6.574, di Bolzano con 6.472 e di Bologna con 6.323. I meno ‘vessati’ del Paese, invece,i residentiSud Sardegna: sempre nel 2022 l’media pagata al fisco nella provincia sarda da ogni singolo contribuente è stata pari a 3.338 euro. Il dato medio nazionale, invece, si è attestato sui 5.381 euro. A dirlo è l’Ufficio studi, che ha messo a punto la graduatoria per importomedio versato all’erario dai contribuenti italiani suddivisi per le 107 province presenti in Italia.