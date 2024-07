Perché per il nuovo presidente iraniano Pezeshkian la strada per le riforme è ricca di ostacoli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 6 luglio 2024) Masoudè il. La vittoria del primo candidato riformista dai tempi di Khatami potrebbe essere un'opportunità per riportare l'Iran a dialogare in tema di nucleare e per arrivare a un negoziato che concluda il conflitto a Gaza. Tuttavia, peseranno molto l'opposizione interna e una potenziale rielezione di Donald Trump negli Usa. .