PAGELLE Spagna Germania gli errori di Nagelsmann | perché Wirtz fuori dall’inizio? E perché Muller in campo? Ma l’horror è di un EX ROMA…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Ledei quotidiani del match, vinto dalle Furie Rosse e valevole per i quarti di finale di Euro 2024 Non sarà facile per i tedeschi assorbire la botta dell’eliminazione ai quarti di finale di Euro 2024. Certo, l’errore di Taylor sul mani di Cucurella pesa tantissimo. Ma per quanto riguarda il comportamento .