Obiettivi possibili | il Museo incontra la sostenibilità Lunedì 8 luglio a Udine

(Di sabato 6 luglio 2024), alle ore 20.30, ilFriulano di Storia Naturale vi invita a partecipare all’evento inaugurale di “: illa”, una rassegna di incontri, conferenze e proiezioni dedicate ai goal 12, 13, 14 e 15 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. David Monacchi, artista, compositore e ingegnere del suono che da oltre 20 anni raccoglie i suoni delle foreste primarie equatoriale più remote e ancora incontaminate del Pianeta presenta “Frammenti di estinzione: il patrimonio acustico delle foreste primarie”. È l’occasione, l’unica per farlo dal vivo, per ascoltare e vivere le foreste primarie equatoriali, quelle remote e incontaminate, dove l’invadenza umana non è ancora penetrata e la Natura canta e respira come nella notte dei tempi, forse per l’ultima volta.