No all' obbligo vaccinale per i bambini il coro contro la Lega | Gravi teorie antiscientifiche e populismo da strapazzo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 6 luglio 2024) «Come purtroppo abbiamo già avuto modo di constatare in diverse occasioni, lastringe l'occhio al popolo no vax, senza valutare le pericolose ricaduteche le sue posizioni potrebbero determinare. Ma è un atteggiamento al quale non è immune nemmeno Fratelli d’Italia, basti pensare all’impostazione data al piano pandemico. Purtroppo, alcune forze politiche vivono ancora.