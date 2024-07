Napoli dopo Buongiorno e Marin e il turno di Hermoso | azzurri in vantaggio sull’Inter?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilsarebbe in pole position per ingaggiare Mariodall’Atletico Madrid, battendo Roma, Juventus, Milan e soprattutto Inter che, nelle ultime ore, sta cercando di soffiare il calciatore a Giovanni Manna. Il contratto del difensore che ha giocato con l’Atletico Madrid in questa stagione è scaduto il 30 giugno. Il calciatore ha appena compiuto L'articoloe ildiin? .