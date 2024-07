Napoli Chiesa era nei desideri di Conte | Giuntoli voleva Di Lorenzo Zanoli o Raspadori in cambio

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Federicoè sempre stato uno dei pupilli del presidente Aurelio De Laurentiis. Con l’arrivo di Antoniosi erano di nuovo aperte le porte per l’attaccante, con il mister che avrebbe garantito sulle sue potenzialità. Tuttavia, la trattativa per Federicosi sarebbe subito arenata per le richieste del giocatore e della stessa Juventus L'articoloera neidiDiin